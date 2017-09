La pluie reste d'actualité en Indre-et-Loire

On prévoit un temps automnal presque toute la semaine.

Si vous avez trouvé le week-end un peu maussade, désolé de vous décevoir : ce n’est pas fini. Dans les prochains jours on attend encore des averses ou de la pluie en Indre-et-Loire. Le Soleil réussira parfois à percer, mais il ne gagnera pas toujours ses combats. Le tout dans une ambiance fraîche, on va même passer sous la barre des 10° le matin en fin de semaine.

Lundi : en tout début de journée le temps sera sec avec quelques éclaircies mais de premières averses pourront tomber dans le courant de la matinée. Dans l’après-midi, elles seront sans doute un peu plus fortes voire orageuses avant un retour au calme dans la soirée. Bref, prévoyez un temps variable, parfois agréable quand le Soleil traversera les nuages. Les températures restent dans la moyenne de ces derniers jours : on commence avec 12 à Amboise et 13 pour Fondettes, pas plus de 19 l’après-midi à Tours et Langeais.

Mardi : ça devrait bien se passer avec des éclaircies fréquentes et un temps à priori sec du matin au soir. On frôlera les 20° dans l’après-midi à Sorigny et Montrésor.

De mercredi à vendredi : retour de l’humidité avec une journée particulièrement grise et pluvieuse ce 13 septembre. Il pourrait bien pleuvoir le matin, l’après-midi et le soir. Jeudi des éclaircies réussiront parfois à ramener un peu de douceur mais les averses ne seront jamais très loin. Idem vendredi avec quelques degrés en moins : maximum 17 l’après-midi à Rochecorbon.

Et le week-end ? Pour l’instant Météo France n’annonce rien de très réjouissant pour samedi : nuages, averses et petites éclaircies. Il fera toujours 17° l’après-midi, 18 dimanche (avec, oh surprise !, des averses).