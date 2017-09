48 permis saisis sur les routes d'Indre-et-Loire cette semaine

Les excès de vitesse ont été nombreux.

Dans le bilan des contrôles routiers qu'elle communique chaque semaine, la préfecture d'Indre-et-Loire indique que 511 infractions ont été constatées entre le 31 août et le 6 septembre : 386 par la police dans l'agglo de Tours et 125 par les gendarmes.

Dans le détail, 372 conducteurs roulaient trop vite et 21 d'entre eux dépassaient de plus de 40km/h la limite autorisée. Ils ont donc perdu leur permis sur le champ tout comme 20 conducteurs qui avaient beaucoup trop bu et 7 personnes ayant consommé des stupéfiants. Au total, 48 permis ont donc été confisqués par les forces de l'ordre tourangelles en 7 jours, dont 42 par les gendarmes qui constatent souvent les infractions les plus graves.