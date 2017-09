Un docu-fiction sur Léonard De Vinci tourné à Amboise

Les caméras sont installées au Château Royal et au Clos-Lucé pour une semaine.

En juin dernier, le président de la région Centre-Val de Loire (François Bonneau) s’est rendu à Rome avec les représentants de 12 sites historiques et contemporains ligériens pour donner le coup d’envoi des commémorations autour du 500ème anniversaire de la première pierre du Domaine National de Chambord et du décès de Léonard de Vinci à Amboise en 2019. Dans ce cadre, une équipe de tournage est présente à Amboise depuis ce lundi 4 septembre, et jusqu'à ce dimanche 10 septembre, afin réaliser un docu-fiction sur Léonard de Vinci.



Le docu-fiction intitulé « Essere Leonardo da Vinci » (Etre Léonard de Vinci) aura bien évidemment pour décor les deux grands sites liés à la vie du génie italien en région. Une équipe d’une quinzaine de personnes, sous la direction de l’acteur et metteur en scène Massimiliano Finazzer Flory ont donc investi le Château royal d’Amboise et le Château du Clos Lucé.

Cette production italo-américaine sera présentée aux Festivals de Cannes et de Venise en 2018 (section documentaire) et diffusée sur la très célèbre chaîne italienne Mediaset et également sur la télévision américaine sous forme de mini série. Elle sortira également dans les salles de cinéma en Italie au printemps 2019 pour marquer cette année de commémoration.



Le Comité régional du Tourisme Centre-Val de Loire, Atout France Italie ainsi que les châteaux du Clos Lucé et d’Amboise, organisent et financent l’accueil de cette équipe de tournage. Des médias italiens sont également présents pour assister à l'événement.



Rappelons aussi que récemment, Leonardo Di Caprio a révélé qu'il allait jouer le rôle de Léonard De Vinci dans un film. Mais ça, c'est un tout autre projet...





Avec communiqué.