Le programme du Festival de la Tomate à Montlouis-sur-Loire

C'est ce week-end au Château de la Bourdaisière.

En Touraine, le Château de la Bourdaisière est connu pour son Conservatoire de la Tomate : 700 variétés y poussent, un record mondial. Chaque année, le site accueille un festival autour de ce fruit estival que l'on peut manger comme ça ou transformer de multiples façons (même en confiture). En 2017, on en fête la 19ème édition.

Alors que l'été n'est pas encore officiellement terminé, et que les tomates restent nombreuses sur les étals de nos marchés, les amateurs de salades colorées se retrouveront à Montlouis ces 9 et 10 septembre pour deux jours au programme alléchant. Le voici :

Animations :



- Un concours ouvert au grand public sera organisé autour de la transformation de la tomate. Le thème : les confitures. Après avoir réalisé leur confiture à domicile, les participants viendront la présenter sur place à un jury de spécialistes (Champion du monde des confitures, Président de l’AOP Tomates et Concombres de France...) qui déterminera le vainqueur.



- Ateliers de dégustations avec Tomates de France : dégustations de plusieurs variétés de tomates (3 tomates cerises rondes rouges et 3 tomates en forme de « cœur »).



- Dédicaces de Jean Baptiste Malet, qui viendra parler de son livre « l’Empire de l’Or rouge » pendant les deux jours du festival.



- Tomato Lab : un programme de conférences sur les deux jours pour réfléchir et faire réfléchir à la tomate, son goût, sa production, hier et aujourd’hui.



- Au salon de thé, des démonstrations et réalisations de confitures autour de la tomate et autres fruits, par le champion du monde de confiture (2015) Stéphan Perrotte.



- Visite guidée du Conservatoire de la Tomate et découverte de la microferme de la Bourdaisière, créée en 2013.



Une cinquantaine d’autres exposants seront présents, tous réunis autour de la tomate et des saveurs, incluant une offre impressionnante de graines, plantes gustatives, produits culinaires, de beauté ou pour le bien-être, objets décoratifs… Les visiteurs pourront bien entendu acheter différentes variétés de tomates anciennes et multicolores au Marché de Tomates, ainsi que des semences issues de l’agriculture biologique, grâce à l’association Kokopelli.



Un bar à tomates sera aussi ouvert de 10h à 19h, avec des recettes à base des fruits du château. Ajoutez à cela un Bar à Jus.



Plus d'infos sur labourdaisiere.com.

Avec communiqué.