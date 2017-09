Une belle Vintage Party à Thilouze

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

La sixième Vintage Party s'est tenue à Thilouze ce week-end. Un rendez-vous qui fait le plein chaque année en attirant les amateurs de culture rock américaine des années 50 et 60. Un voyage dans le temps qui a permis d'admirer de belles Harley pour les deux routes et de sublimes Cadillac et autres Chrysler Plymouth pour les voitures. Au programme également il y avait des concerts de rockabilly et des danses sur parquet installé, une vingtaine de stands dédiés à la culture Rock ou encore des stands de coiffure et barbiers, histoire de prolonger le plaisir en se faisant un relooking forcément vintage...

Le reportage photos de Guillaume Gleize :