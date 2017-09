Ligueil va résonner au son des Percufolies le 9 septembre

Découvrez le programme du festival.

Le festival Les Percufolies de Ligueil s'apprête à entamer une nouvelle aventure ce 9 septembre 2017...



C’est l’association « Envies de Percus », créé par un collectif d’énergies locales, qui poursuit désormais ce rendez-vous culturel soutenu par la commune de Ligueil, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et le Conseil Départemental d’Indre et Loire.



Depuis 2007, Les Percufolies, festival de la percussion unique en Touraine, constituent un rendez-vous culturel fort en Sud Touraine. D’année en année, il a su fidéliser un public tout en attirant de nouveaux spectateurs grâce à une programmation éclectique. En 2016, cet évènement gratuit, accessible à tous, a rassemblé un public de plus de 1000 spectateurs, petits et grands, amateurs comme initiés, locaux et plus lointains.



Porté et organisé jusqu’ici par la Communauté de Communes du Grand Ligueillois, le festival est désormais chapeauté par l’association « Envie de Percus », créée par un collectif d’énergies locales, citoyennes et motivées.



Fidèle à ses principes fondateurs depuis 2007, Les Percufolies c'est gratuit et c'est ancré à Ligueil, berceau de la percussion Bergerault.



Afin de faire vibrer le cœur de la ville, de se tourner au plus près des habitants et de leurs habitudes, et aussi de permettre la complicité active des commerçants du centre-ville, LES PERCUFOLIES investissent en 2017 les places de la Marne et de la Mairie ainsi que les rues adjacentes, dans un secteur piétonnisé pour l’occasion.



• Place de la Marne et rues adjacentes : représentations de rue, réveil des anciens commerces, petite scène, animations des vitrines, déambulations et bal populaire de clôture du festival.



• Place de la Mairie, en proximité directe : grande scène couverte, sonorisée et éclairée pour les deux spectacles dits « tête d’affiche ».



A l’instar d'Albert Bergerault, Les Percufolies - édition 2017 accueille des artistes plasticiens, sculpteurs, peintres, professionnels et amateurs, travaillant sur la vibration et le percussif. Le festival proposera aussi au public des artistes jouant d'instruments issus d'objets détournés de leur usage, ou d’instruments improbables que chacun d'entre nous peut avoir chez soi.



Parce que l’autre moyen de comprendre un son, c'est de le créer, les spectateurs pourront quel que soit leur âge tester de vrais instruments et des installations sonores réalisées dans le cadre des actions de méditation culturelle. Action ! Percussion ! via le « Parcours Percussions ».



La programmation complète et toutes les infos pratiques sont sur le site du festival.

D'après communiqué.