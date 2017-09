Scratchophone Orchestra et Thé Vanille au Festival Chat'Pelle

Rendez-vous samedi 9 septembre à La-Chapelle-sur-Loire.

Non loin de Chinon, La-Chapelle-sur-Loire s'apprête à accueillir la 4ème édition du festival Chat'Pelle ce samedi 9 septembre.

"La programmation y est variée et éclectique afin de toucher un large public, de tous les âges, et de proposer une programmation riche tant au niveau du style musical que de la qualité des musiciens qui s'y produisent. Le but est également de soutenir la scène locale professionnelle" souligne l'organisateur, Eclectique Musique Diffusion.

La programmation :

The Scratchophone Orchestra Electro Swing (vers 22h10).

Le Scratchophone Orchestra nous montre avec brio que l'électro swing peut être une musique vivante et sensible... Et sacrément efficace pour faire guincher les foules!

Ils composent un electro-swing raffiné où la voix d' Aurelien teintée d'une couleur pop se mélange habilement aux samples vocaux de chanteurs Jazz de légende.

Thé Vanille – Vainqueur du Tremplin de Tours 2017 organisé aux 3 Orfèvres à Tours (vers 20h50).

Si tu aimes bien Gorillaz, Deerhoof, Madonna et plein d'autres trucs cools, si tu es amateur de thé, de vanille, de mecs en robes, de diplodocus, et si tu cherches également des sensations excitantes, Thé Vanille est fait pour toi. Cela en dit long sur leur univers parallèle… et ce n'est rien à côté de leur bio !!

Boucles guitaresques, batterie enivrante, synthé minimal et voix schizophrèniques. Le trio distille une musique énergique et pétillante, condensé édulcoré d’une pop rafraîchissante et de rock tapageur tout droit sorti des limbes. Leur maquette enregistrée dans le garage de l'hôtel en dit long sur la volonté du groupe à propager sa folie musicale aux quatre coins du globe: les oreilles gourmandes de sensations nouvelles n’ont qu’à bien se tenir.. déferlante de théine en approche !

The Waiting Room Rock (vers 19h50)

The Waiting Room est un groupe de rock aux influences Hard Blues, hard Rock. Composé de 6 musiciens originaire de Tours et Chinon ce jeune groupe plein d'énergie créé en 2015 vous fera voyager en mélangeant sonorités hargneuses et douces.

Les musiciens : Marvin Macron (Chant), Emma Roit - Leveque (Chant), Djayson Gautier (Basse), Valentin Robichon (guitare soliste), Baptiste Mary (Guitare rythmique), Sacha Riguet (Batterie).

La Band'Allonnaise Musique de rue – Banda

A partir de 19h30 et pendant les changements de plateau

La recette de La Band'Allonnaise ? Un groupe de joyeux Lurons, un trait de musique, beaucoup de fous rires, une dose de délire, un soupçon de poil ponce, une pincée de convivialité, mélangez le tout et les voilà.





Informations Pratiques :

Tarif réduit à 7€ en pré-vente uniquement à la Maison Loire et Nature (5 rue de Tours à La Chapelle sur Loire, les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 jusqu'au 30 août). Pré-vente tarif réduit: 7€50 sur internet (paiement sécurisé sur Festik) : https://chatpelle.festik.net/

Plein tarif le soir du festival : 10€00 - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Restauration sur place. Parking gratuit. Camping possible sur réservation auprès de la marie de La Chapelle sur Loire – 02.47.97.33.91 (tarif : 1€60 + 0€22 de taxe). Accès handicapés

Plus d'infos ici.

D'après communiqué.