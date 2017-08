Déjà 1 758 permis confisqués cette année en Indre-et-Loire

Encore 57 dans les derniers jours d'août.

Du 1er janvier au 31 août, les gendarmes et les policiers d'Indre-et-Loire ont saisi pas moins de 1 758 permis de conduire à des conducteurs ayant commis de graves infractions sur les routes du département. Dans 724 cas il s'agissait d'excès de vitesse de plus de 40km/h, 508 permis ont été confisqués à des personnes ayant trop bu et 552 à des consommateurs de stupéfiants.

Au total, en huit mois, 13 392 infractions ont été constatés lors des contrôles au bord des routes. 275 encore sur la période du 25 au 31 août avec 57 permis retirés. 20 pour excès de vitesse, 14 pour l'alcool, 23 pour consommation de drogues (sachant que depuis peu, la Touraine est équipée de nouveaux tests plus simples pour la recherche de stupéfiants).

Ce sont en majorité les gendarmes qui recensent les délits routiers les plus graves.