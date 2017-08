Les prévisions pour le dernier week-end de bouchons de l'été

Des difficultés sont notamment à prévoir samedi.

La rentrée des classes approche pour de vrai... Lundi 4, tout le monde y retourne. Les vacanciers ne seront plus majoritaires. Et même si c'était déjà le cas cette semaine, il en restait encore suffisament pour que Bison Futé ait besoin de sortir ses crayons de couleur.

Ce vendredi, ça devrait bien se passer. Bison Futé voit vert, sauf en Île de France où ce sera orange (si jamais vous partez sur Paris via l'A10).

Samedi ça se complique un peu : drapeau orange en direction de la capitale avec donc un trafic probablement bien dense sur l'A10 de 10h à 16h, en particulier aux péages de Sorigny et Monnaie, mais aussi dans l'agglomération tourangelle et, plus au nord, vers Orléans. Les dernières difficultés devraient s'estomper après 18h.

Dimanche, Vinci Autoroutes prévoit également une traversée de Tours compliquée en fin d'après-midi. Ça pourrait même coincer un peu à partir de 14h.