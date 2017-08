Où donner son sang en septembre en Touraine

L’Etablissement Français du Sang lance une campagne de rentrée.

Les besoins en dons de sang sont toujours importants en Indre-et-Loire. L'été, ils sont souvent faibles et pour la rentrée l'Etablissement Français du Sang lance une nouvelle campagne de communication pour motiver les donneurs d'autant que les besoins vont augmenter, notamment avec la hausse du nombre d'opérations dans les hôpitaux. Des interventions nécessitant des transfusions sanguines.

Ainsi, 10 000 dons quotidiens sont nécessaires en France "d’autant que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges). C’est pourquoi l’EFS demande aux donneurs et futurs donneurs de ne pas attendre une telle situation ou un appel d'urgence pour se mobiliser, en particulier à l'issue de périodes de vacances où les dons sont moins nombreux" note l'EFS.

A Tours, on peut donner à l'hôpital Bretonneau et le jeudi de 12h30 à 18h30 Bd Béranger. Fin septembre, le 29, il y aura un grand rendez-vous à la mairie en partenariat avec des chefs (on en reparlera). D'ici là, d'autres rendez-vous ont lieu un peu partout dans le département et vous pouvez découvrir la liste en cliquant ici.