Une journée à l'américaine à Pouzay

Ça se passe ce dimanche 3 septembre.

La Ferme de La Houdrière de Pouzay, haut-lieu du porc de Touraine, se met à l'heure américaine le temps d'une journée ce dimanche 3 septembre pour son évènement gratuit : The American Day.



Pour la 17ème édition, l'organisation a vu grand...

Le midi, les visiteurs pourront se restaurer avec le fameux cochon à la broche en plateau-repas ou en burger tout en écoutant le talentueux duo High Cotton (folk, country & celtique). La réservation est conseillée au 02 47 65 21 37 ou 02 47 65 56 19.



De nombreux stands western et amérindiens planteront le décor autour d'une façade de ranch reconstituée. Les Tuniques Bleues représenteront la 7ème cavalerie et un tipi amérindien vous fera replonger dans l'histoire des Etats-Unis d'Amérique. Touraine Mémoire 44 viendra avec ses blindés et équipements, entourés de bikets et de passionnés de voitures américaines.

Voici le programme :

- Concert de Nasly & Chattahoochee, célèbre groupe de Country Music avec un répertoire varié et haut en couleurs (présents dans les plus grands festivals de France et d'Europe)

- Bal country et line-dance sur toute la journée (les danseurs n'hésiteront pas à faire le déplacement depuis les départements voisins pour faire découvrir au public cette danse festive)

- Saveurs du terroir et artisanat local (dont le roi rose produit sur la ferme)

- Démonstrations de danse par Berry Country Dance

- Déjeuner-concert animé par le talentueux duo High Cotton (folk, country & celtique) : cochon à la broche en plateau-repas ou en burger - Réservation conseillée au 02 47 65 21 37 ou 02 47 65 56 19.

- Stands western, bikers et amérindiens

- Représentation de la 7ème cavalerie et tipis amérindiens

- Blindés et équipements militaires

- Véhicules américains

- Rodéo mécanique, tir à l'arc, quads, structures gonflables, manège, ...



Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place dès 9h.



Plus d'informations par mail (contact@la-houdriere.fr) ou au 02 47 65 21 37 / 02 47 65 56 19.



