Les 24h Touraine VTT c'est ce week-end à Nouzilly

Une course qui nécessite une sacrée endurance.

L’association des 24h Touraine VTT, regroupe une partie des clubs FFC d’Indre-et-Loire. Ce week-end, ils mutualisent leurs moyens pour organiser une épreuve d’endurance au format original : une journée complète sur le vélo au coeur de notre département.

Pas moins de 340 vététistes répartis dans 80 équipes de 1 à 6 personnes s’élanceront samedi 2 septembre à 14h. Le départ sera donné depuis le Stade des Marronniers à Nouzilly. Ensuite, les coureurs se relaieront sur une boucle d’environ 8km. Un seul et même objectif : faire le plus grand nombre de kilomètres en 24h.

Le circuit des 24h Touraine VTT a été pensé pour convenir à tous les pratiquants, des plus assidus aux novices. Il alterne des parties roulantes et des parties plus accidentées, entre prairies et sous-bois, dans le but que tout le monde y prenne du plaisir et que la course soit fluide et passionnante. Dénivelé : +140m. Meilleur tour : 18min36sec

De nombreuses animations sont prévus en parallèle de la course ainsi qu'un service de buvette et de restauration pour les spectateurs..

Renseignements/contacts : 24htourainevtt@gmail.com ou 06 77 71 01 14. Mais aussi sur le site de la course.