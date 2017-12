Une exposition sur la crue historique de la Loire en 1866

Tours et l'Indre-et-Loire avaient été inondées.

A l’occasion de la commémoration de la crue de 1866, Tours Métropole Val de Loire et l’Etablissement Public Loire souhaitent, par la mise en place d'une exposition itinérante, sensibiliser le grand public au risque inondation. Après Chanceaux-sur-Choisille, Parçay-Meslay, Rochecorbon et Savonnières, c'est au tour de la Ville de Tours d'accueillir l'exposition jusqu'au 15 septembre. L'occasion pour les Tourangeaux de se replonger dans cet événement majeur qui a marqué le territoire et de mieux comprendre les enjeux autour du risque inondation.



Les premiers panneaux de l’exposition nous renvoient à la crue de 1866 : son histoire, son origine et son impact. Les derniers panneaux présentent les prévisions de crues et exposent les différents outils de prévention et de protection utilisés aujourd’hui.



Si la Val de Tours doit, historiquement, l’essentiel de son développement à la Loire, sa relation avec le fleuve demeure un sujet complexe, voire tumultueux. En effet, le développement démographique du territoire s’est opéré par l’accueil d’une population croissante occupant le lit majeur du fleuve, dont elle s’est protégée des débordements en érigeant des digues en terre. Si ce dispositif de protection se révèle efficace contre les crues fréquentes, il montre toutes ses limites lors des évènements majeurs, au cours desquels les levées se rompent, provoquant une inondation importante. Ces enjeux ont conduit au classement du Val de Tours comme "Territoire à Risque Important" (TRI – Loi du Grenelle 2 du 12 juillet 2010).



Infos pratiques



La crue 1866 : souvenez-vous ! jusqu'au 15 septembre

[Hôtel de Ville de Tours – hall d'accueil]

Les 16 et 17 septembre

[Mairie de Druye]



Et prochainement, dans la commune de Berthenay.



Entrée libre

D'après communiqué. / Photo : crue (plus modeste) de la Loire en 2016.