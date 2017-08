La LPO cherche des bénévoles pour aider les sternes

Plusieurs chantiers sont prévus en septembre en bord de Loire.

Chaque année, plus de mille sternes viennent se reproduire en Touraine, principalement sur les bancs de sable de la Loire. Pour leur offrir un site de nidification accueillant, la LPO Touraine organise tous les ans des chantiers bénévoles.

Ces interventions consistent à limiter le développement de la végétation ligneuse (peupliers, saules) qui tend à envahir les bancs de sable et qui finit par provoquer l’abandon des colonies par les oiseaux. Dix chantiers de dévégétalisation sont prévus de septembre à novembre sur la Vallée de la Loire. Pour que les sternes puissent encore longtemps enchanter les tourangeaux !



Si vous souhaitez participer ou pour tout renseignement, contactez Julien Présent par mail à julien.present@lpo.fr ou téléphone au 02.47.51.81.84.



Dates des chantiers :

- 6/09 – 9h-17h à Amboise

- 10/10 – 9h-17h à Amboise

- 16/09 – 9h-12h à Tours

- 14/10 – 9h-17h à Amboise

- 19/09 – 9h-17h à Amboise

- 18/10 – 9h-17h à Bréhémont

- 30/09 – 9h-17h à La Chapelle-sur-Loire

- 27/10 – 9h-17h à La Chapelle-sur-Loire

- 4/10 – 9h-12h à Saint-Genouph

- 2/11 – 9h-17h à Amboise



Eau fournie. Le repas du midi est offert pour les chantiers de 9h à 17h. Chantier ouvert aux personnes de plus de 18 ans et sachant nager (accès aux îlots en canoë).



Quelques rappels sur les sternes en Touraine...



Deux espèces de sternes nichent dans notre région : la sterne pierregarin et la sterne naine. Fine silhouette, ventre blanc, dos argenté, bec et pattes rouges avec calotte entièrement noire pour la sterne pierregarin. Bec et pattes jaunes, calotte noire à front blanc pour la sterne naine, qui est bien plus petite que sa cousine comme l’indique son nom.



Cette année, grâce à la mobilisation des bénévoles de la LPO, environ 300 couples de sternes ont pu mener leurs jeunes jusqu’à l’envol.







D'après communiqué.