Une Forêt des Livres mémorable et émouvante

L'événement était dédié à son créateur Gonzague Saint Bris.

Après le décès accidentel de son créateur Gonzague Saint Bris, les organisateurs de La Forêt des Livres attendaient une foule nombreuse ce dimanche à Chanceaux-près-Loches. Ce fut le cas dès le matin pour la remise des premiers prix littéraires devant le chalet des chasseurs.

La présidente, Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt a ouvert le bal à 11H30 par un discours dans lequel elle rappelait ce qu'avait fait pour la réussite de cette manifestation Gonzague Saint Bris mais également son souhait de voir La Forêt des Livres continuer.

Après ces hommages, les 9 prix ont été décernés à Robert Hossein, Philippe Labro, Franz-Olivier Giesberg, Marlène Jobert, Sophie Davant, Raphaël, Yves de Gaulle, Jean-Michel Wilmotte et Gérard Manset, qui caprice de star, refusa de se montrer au balcon prétextant qu'il n'aimait pas les photos, la foule un peu frustrée a sifflé copieusement.

Après le repas les dédicaces ont pu se dérouler sous un soleil de plomb, entre l'allée des platanes et l'esplanade devant le château. Environ 60.000 personnes se pressaient devant les stands des auteurs connus tels que Valérie Trierweiller, Gérard Jugnot, Babette de Rozières, Francis Lalanne, Stone, Bernard Menez mais également des moins connus tels que Edith Rébillon pour son livre 49 ans et demi et bien d'autres puisque cette année 200 auteurs avaient répondu à l'invitation de Gonzague Saint Bris, il y avait également une cinquantaine d'auteurs venus spontanément afin d'honorer ce grand Monsieur.

Pour terminer la journée avant la remise des derniers prix, Pierrette Dupoyet sur la scène du bûcher, interprétait seule en scène Léonard de Vinci ou l'éternité d'un Génie.

Beaucoup de participants et de visiteurs se sont quittés en espérant se revoir l'année prochaine. Voici les images de la journée...

Roger PICHOT