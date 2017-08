La Forêt des Livres prépare ses hommages à Gonzague St Bris

Le grand salon du livre tourangeau c'est ce dimanche.

Jean-Gérard Paumier Président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire accompagné de Marie-Claude Mahiette Directrice de la Forêt des Livres, Boris Cyrulnik Psychiatre et psychanalyste français, écrivain et Christian Panvert, journaliste animateur de la Forêt des Livres, ont présenté la 22ème édition de la Forêt des Livres ce vendredi...

L'ombre de la présence de Gonzague St Bris planait soit par des anecdotes vécues par chacun, mais surtout sur l'avenir de cette grande manifestation et son rayonnement qui va bien au-delà de nos frontières régionales. Ainsi, le créateur de La Forêt des Llivres décédé accidentellement sur la route cet été, aurait dû être sur la scène du théâtre Hébertot à l'automne pour interpréter une pièce tirée d'un de ses livres.

Pour honorer sa mémoire, François Pagé l'artiste peintre tourangeau a réalisé deux dessins : le premier est un portrait de Gonzague St Bris et le deuxième représente l'allée des platanes de Chançeaux-Près-Loches et des livres qui flottent dans les airs et qui représentent les livres que Gonzague St Bris a écrits

La 22ème édition de La Forêt des Livres débutera ce dimanche 27 à 11h00 par l'inauguration et ensuite la première remise des prix à 11h30 en présence de Robert Hossein, Gérard Manset, Marlène Jobert, Raphaël Haroche entre autres.

Il faut rappeler que cette manifestation est gratuite et que deux parkings sont à la disposition des visiteurs.

Roger PICHOT