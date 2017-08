Les caravanes ressuscitent à Cormery

Le camping du village relooke de vieux modèles pour les touristes.

Caravane Palace, en musique, on aime. En camping, ça n’a pas l’air mal non plus. Depuis le printemps, le camping municipal de Cormery a changé de main. La mairie a confié sa gestion à Emily Godeau et ses deux associées : « on se connait depuis longtemps et on s’était toujours dit que l’on travaillerait ensemble. L’une de nous a déjà un gîte alors le tourisme faisait partie des options » explique la fonctionnaire qui s’est mise en disponibilité de son emploi pendant 6 mois le temps de lancer son activité : « et une autre associée a demandé un temps partiel pour pouvoir assurer une présence en juillet et en août. »

L’idée des trois Tourangelles : garder le camping tel qu’il existait jusqu’à présent (avec des emplacements pour les tentes et les camping cars) et installer des caravanes rétro relookées pour les touristes de passage en quête d’hébergements originaux : « quand on pense ‘nuit insolite’, on imagine surtout la yourte ou la cabane dans les arbres. Dans un esprit de recyclage, de récupération de matériaux, nous avons eu l’idée des caravanes qui partent souvent à la casse » poursuit Emily.

Actuellement, deux caravanes des 70 ‘s ont été réhabilitées et sont proposées à la location : « ça marche bien, elles ont presque toujours été occupées » se félicite la gérante qui a aussi installé son accueil dans une caravane et dispose d’une quatrième caravane aménagée en cuisine pour participer à des manifestations comme la Fête de la Musique : « nous avons la possibilité de faire des frites maison et des grillades de viande marinée. Et on fonctionne le plus possible en circuit court en servant par exemple la bière de Cormery. » Idéal pour assurer les animations au camping : « on a fait un premier concert fin juillet et on en prévoit un autre en fin de semaine. »

Les projets ne manquent donc pas du côté de Caravane Palace : « nous venons de récupérer une troisième caravane que nous sommes en train de préparer. L’objectif c’est de doubler le nombre de caravanes à louer pour la saison 2018. Toutes ont été récupérées ou achetées chez des personnes qui ne s’en servaient plus, à Truyes ou Cormery. L’une d’elle devait dormir dans un garage depuis une bonne dizaine d’années… » explique Emily Godeau qui réfléchit à créer tout un espace convivial autour des caravanes dans le camping « avec toilettes sèches et douches solaires privatives à proximité », pour une prestation plus « haut de gamme » mais toujours avec un esprit écolo.

Olivier COLLET

Le camping de Cormery est ouvert jusqu’à fin septembre et sans doute pour les vacances de la Toussaint. Il débutera sa saison 2018 en avril. Plus d’infos sur la page Facebook de Caravane Palace.

