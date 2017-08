Le nombre d'accidents de la route continue d'augmenter en Indre-et-Loire

+59% en juillet.

L'année 2017 semble être une année noire sur les routes d'Indre-et-Loire. Du 1er janvier au 31 juillet, 465 accidents corporels ont été recensés dans le département, 81 de plus que sur la même période en 2016. La hausse est de 21% et même de 59% pour le seul mois de juillet, avec 78 sinistres contre 49 en juillet 2016. Juillet a ainsi été le mois avec le plus de collisions depuis le début de l'année.

Par ailleurs, au vu de ces chiffres, le nombre de blessés est assez logiquement est très nette augmentation : 564 victimes comptabilisées en 7 mois sur les routes tourangelles, 106 de plus que début 2016. La hausse est de 23%. +67% e, juillet avec 97 personnes touchées, plus de 3 chaque jour.

Seul le nombre de morts est en baisse avec 20 victimes de janvier à juillet contre 22 sur les 7 premiers mois de 2016. Cepêndant, 3 personnes ont perdu la vie dans des accidents le mois dernier, contre 2 l'an passé.