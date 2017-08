Le théâtre est un sport de combat

La compagnie tourangelle Imbido mélange théâtre et sport.

La compagnie tourangelle Imbido vitalise la pré-rentrée avec une forme théâtrale surprenante. Le « parcours théâtro-sportif » proposé s’inscrit dans la lignée d’un an d’explorations théâtrales autour des Morb(y)des, deuxième pièce de l’auteur québécois Sébastien David.

Camille Briffa et Bénédicte Niquège, metteures en scène de la jeune compagnie, découvrent la pièce en 2014. Ce texte à la parole et aux personnages hors normes se révèle une formidable matière à jouer. La langue, un québécois populaire nerveux et cru, les personnages, deux sœurs à la cohabitation électrique, l’intrigue, une histoire de meurtres criblée d’humour, ont généré un travail à la fois proche du texte et très libre dans sa manipulation.

La compagnie pratique un théâtre de recherche prenant sens dans le partage avec le public. Elle conduit une recherche sur les dispositifs formels (règles de jeu, marquage de l’espace, travail de chœur…) comme instruments facilitant la rencontre avec le texte. Dans le cas des Morb(y)des, les systèmes inventés pour communiquer l’énergie vorace ou la rêverie indolente des personnages flirtent parfois avec l’univers sportif, parfois avec l’intimité d’un récit partagé. On y voit des acteurs jouer au sens premier : la parole circule sans ordre préconçu, duels et défis s’enchaînent, certains perdent et d’autres gagnent…

Pour ce projet, il s’agit de faire confiance à la composition sur le vif pour rendre au mieux la vitalité de la langue et des personnages. Le jeu théâtral y rejoint le jeu de plateau, à ceci près que les règles, construites pour servir le texte, sont connues des seuls acteurs. Résultat ? Des présentations qui, telles des sets, sont toujours différentes. A chaque spectateur la fabrique du sens final !

Les Morb(y)des, un projet à géométrie variable de Camille Briffa et Bénédicte Niquège.

Avec : Anna Delogé, Chloé Gouzergh, Sophie Nika, Benoît Pradier, Sylvia Rey.

A voir les mercredi 30 et jeudi 31 août à 19h30 sur le terrain de basket de l’île Aucard ; le samedi 2 septembre à 19h30 et le dimanche 3 septembre à 17h à la salle de gymnastique du Hallebardier.

Entrée libre et verre offert à l’issue des présentations.

Plus d’informations : 07 77 07 09 08 et page Facebook de la compagnie Imbido.

Article proposé par la Cie Imbido.