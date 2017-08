Dernier jour pour la Foire aux Vins d’Amboise

Elle se déroule dans la cave du Château Royal.

En arrivant sur la grande place du centre d’Amboise, prenez la petite rue sur la gauche, marchez pendant 150m environ et vous ne pourrez pas la rater : l’entrée du tunnel est là. Il fait frais si le Soleil tape fort dehors, on est au sec en cas de pluie. A l’intérieur, depuis samedi, les vignerons amboisiens proposent leurs rouges, blancs et rosés. En bio, en agriculture raisonnée ou avec les méthodes plus classiques.

A quelques semaines des vendanges du millésime 2017, une nouvelle fois marqué par le gel qui a détruit jusqu’à 80% des récoltes dans certaines parcelles, beaucoup se félicitaient d’une bonne fréquentation tout au long du week-end. Des amateurs, des curieux, et de nombreux touristes étrangers. Pour 3€50, les visiteurs peuvent acheter un verre de dégustation afin de découvrir les différentes bouteilles, à consommer (avec modération !) dès cet été ou à laisser vieillir en cave.

En accompagnement, on trouve aussi du fromage de chèvre et de brebis, du miel et des couteaux artisanaux. A l’extérieur, un marché gourmand et artisanal s’est aussi installé. L’ensemble est accessible ce mardi 15 août jusqu’à 19h…