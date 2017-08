Encore une semaine mitigée dans le ciel d'Indre-et-Loire

Ce lundi s'annonce néanmoins très agréable.

Mieux vaut être prévenu : ce lundi il va faire beau mais, surtout, ce sera la plus belle journée de la semaine en Indre-et-Loire. Double raison d’en profiter, notamment si vous avez la chance de faire le pont du 15 août. Dans le détail, voici comment cela va se passer : la fin de nuit sera un peu nuageuse mais au lever du jour les éclaircies seront déjà bien présentes, surtout en sud-Touraine. Ca va assez rapidement se dégager et dès la mi-journée le ciel devrait être totalement bleu partout avec un Soleil omniprésent. Quelques nuages seront néanmoins de retour dans la soirée, des averses pourraient tomber en début de nuit.

Les températures seront agréables, tout à fait de saison. Au réveil prévoyez 14 à 16°, c’est au nord de la Loire qu’il fera le plus doux car il y aura un peu plus de nuages. Dans l’après-midi, le thermomètre atteindra en général 28° à Tours ou Sorigny, 29 même du côté de Bourgueil. L’indice UV ne sera pas trop élevé : 6/10, attention quand même aux coups de soleil.

La suite de la semaine…

Mardi, le changement sera sensible sur les terres tourangelles : le matin on se réveillera parfois avec un peu de pluie, en tout cas le temps sera variable. Les nuages seront sûrement les plus nombreux mais le Soleil pourrait faire quelques percées. Dans la journée le temps sera sec avec une alternance de nuages et d’éclaircies, les nuages devraient même s’en aller dans la soirée. Les températures seront douces en début de journée avec 19°, 26 l’après-midi.

Mercredi on ne dépassera pas les 25° mais le temps sera plutôt agréable, en tout cas assez calme avec nuages et périodes ensoleillées. Jeudi, Météo France prévoit de la pluie voire des orages dès le matin, et le thermomètre tombera à 22° au meilleur de la journée à Amboise et Chinon. Ce sera même 20° vendredi avec de nouvelles averses, peut-être un peu de répit et des éclaircies…

La tendance du week-end prochain…

Samedi ce sera frais avec 20°, un peu de Soleil et des passages nuageux. Dimanche, le Soleil devrait revenir avec un maximum de 25° l’après-midi mais seulement 11 au petit matin. Bonne nouvelle : ensuite ça devrait remonter et le ciel risque de rester bleu plusieurs jours de suite en Touraine. A confirmer dans les prochains jours…