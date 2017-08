1 mort et 2 blessés sur la route à Athée-sur-Cher

L'accident est survenu à hauteur de La Boulay.

En milieu d'après-midi ce samedi, une moto et une voiture se sont percutées sur la commune d'Athée-sur-Cher. L'accident, survenu peu après 15h30, a fait trois victimes : la personne qui pilotait la moto est décédée, deux passagers de la voiture ont été blessés.

3 véhicules de secours et 10 pompiers ont été mobilisés ainsi que le SAMU. Les gendarmes ont mis en place une déviation et ouvert une enquête pour déterminer les causes du choc.