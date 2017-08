Umanis recherche différents consultant(e)s en Indre-et-Loire

L'entreprise compte plus de 300 collaborateurs en Centre-Val de Loire.

Annonce emploi :

Créée il y a plus de 25 ans, Umanis est le leader français en Data (Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des données, Data science), Digital et Solutions Métiers.



Nous intervenons sur tout le cycle du développement applicatif, du conseil à la production jusqu’à l’industrialisation des prestations comme la TRA ou la TMA en centres de services. Plus de 70% de nos prestations sont à engagements.



Dans le cadre du développement de notre activité en Région Centre-Val de Loire (310 collaborateurs répartis sur Tours et Orléans), l’Agence et le Centre de Services de Tours recherchent des Consultants Digital (Java J2ee, Dot Net, etc.), des Consultants BI (Talend, MSBI, etc.) et des Consultants Fonctionnels (AMOA, homologation, etc.).



Pour postuler, merci de faire parvenir votre candidature à l’attention de Mme BLERIOT Marjorie mbleriot@umanis.com







Info-Tours.fr publie gratuitement vos offres d'emploi. Ecrivez-nous : contact@info-tours.fr