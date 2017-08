3 jours comme au Moyen-Âge à Chinon

Avec plusieurs animations nocturnes à la Forteresse.

Les Médiévales de Chinon c'est ce week-end, du 4 au 6 août. Voici le programme...

Le vendredi 4 août rendez-vous à la Forteresse royale pour une nocturne autour de 2 spectacles :

21h : « LES GUEUSES… ou Poulaines sur bitume » de la compagnie Pleins Feux / Scaramouche. Théâtre de rue burlesque et interactif.

22h30 : Spectacle de feu LUGHNA de la compagnie Arche en Sel.

La Forteresse est ouverte en continu de 19h à 23h avec possibilité de manger à la Taverne de la Table Ronde.

Tarif : droit d'entrée du monument.

Le samedi 5 août la ville de Chinon organise son traditionnel marché médiéval.

Le dimanche 6 août venez vivre au plus près la vie de chevalier au cœur des campements militaires de la Forteresse (toute la journée) :

- Apprenez à fabriquer votre équipement et notamment une cotte de maille avec la Cie Argentorato Fabri,

- Manipulez les machines de guerre sur le camp des assaillants,

- Formation au combat pour les enfants par la compagnie Guerre et Chevalerie.

- Combats de chevaliers et à joutes équestres (15h et 17h30),

- Délassez-vous à la Taverne de la Table Ronde et jouez aux nombreux jeux médiévaux.

Tarif : droit d'entrée du monument + 2,50 €

22h30 : Grand spectacle pyrotechnique tiré depuis la Forteresse. Visible depuis la plage de Chinon.

Plus d'infos : www.forteressechinon.fr

