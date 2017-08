After Terres du Son (4/4) : à la nuit tombée

Les photos d’Info-Tours.fr.

Ce week-end, avec un peu de retard mais beaucoup de plaisir, on vous propose quelques retours en images sur le festival Terres du Son du début du mois au Domaine de Candé à Monts. Cette année, il y avait 40 000 personnes venues assister aux concerts et animations, une foule qui avait tendance à grossir à mesure que l’intensité lumineuse diminuait. Et si le dimanche a été marqué par une grosse pluie dans l’après-midi, globalement, le week-end a été agréable avec de très belles couleurs au coucher du Soleil... La preuve avec ce portfolio de Delphine NIVELET...