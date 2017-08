After Terres du Son (3/4) : sourires de bénévoles

Les photos d’Info-Tours.fr.

Ce week-end, avec un peu de retard mais beaucoup de plaisir, on vous propose quelques retours en images sur le festival Terres du Son du début du mois au Domaine de Candé à Monts. Cette année, il y avait 40 000 personnes venues assister aux concerts et animations mais aussi, pour la première fois, 1 400 bénévoles reconnaissables à leur t-shirt rose-violet avec une belle tête d’âne à l’avant.



Aux toilettes, aux bars, pour accueillir les artistes, vérifier les bracelets des festivaliers... Ils étaient partout et mobilisés sur les trois jours de l’événement. Delphine NIVELET les a guettés avec son appareil et voici ce que ça donne...