Plus de 200 excès de vitesse en une semaine en Touraine

9 se sont terminés par un retrait de permis.

Lors des contrôles menés du 20 au 26 juillet dernier sur les routes d'Indre-et-Loire, gendarmes et policiers ont arrêté 260 conducteurs en infraction. 202 d'entre eux roulaient trop vite dont 9 qui dépassaient de plus de 40km/h la vitesse limite autorisée, ce qui leur a valu une suspension immédiate de leur permis de conduire.

Au total, ce sont 32 permis qui ont été récupérés par les forces de l'ordre en 7 jours en Touraine dont 14 autres pour l'alcool et 9 suite à une consommation de stupéfiants.

Il est bon de noter qu'en ce week-end de chassé-croisé des vacances d'été, outre les bouchons, les forces de l'ordre seront très mobilisées sur le bord des routes tourangelles. Quant à la circulation, évitez si possible de partir en fin d'après-midi ce vendredi et en début de journée samedi. C'est évidemment principalement sur l'A10 que les choses seront compliquées mais ce ne sera pas forcément toujours simple non plus sur l'A85, en particulier vers l'ouest.