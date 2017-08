After Terres du Son (2/4) : sourires de festivaliers

Les photos d’Info-Tours.fr.

Oui, Terres du Son c’était il y a (déjà) trois semaines. Mais l’été, on prend notre temps et finalement ce n’est pas si mal de jeter aujourd’hui un coup d’oeil dans le rétro et de revenir un peu sur la prairie du Domaine de Candé pour voir ce qu’il s’y est passé.



Cette année, le festival musical et écoresponsable a revendiqué 40 000 visiteurs, Delphine NIVELET a capturé l’expression d’une partie d’entre eux... Peut-être toi ?