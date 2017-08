Metronic cherche un(e) gestionnaire d'achats et un(e) commercial(e)

Un poste est à pourvoir à Tauxigny, l'autre sur Paris.

Metronic, filiale d'un groupe international coté en bourse, est le leader de la réception TV en France spécialisé dans le négoce de solutions pour la télévision numérique. Elle intervient également sur l’univers Audio avec des produits comme les Radio CD, Radio FM et Enceintes Bluetooth.



L'entreprise recherche actuellement à recruter pour deux postes :

Gestionnaire Achat (h/f)



Sous la responsabilité de la Responsable Achats, vos missions sont les suivantes : vous négociez et suivez les commandes achat à l’international, vous gérez la relation avec les fournisseurs (principalement asiatiques) et les transitaires, vous assurez la gestion des formalités douanières, vous créez et actualisez la base de données produits, vous participez au sourcing produit



Poste en CDI à pourvoir immédiatement

Lieu : Tauxigny (37)



Profil pour ce poste : Vous maîtrisez impérativement l’anglais et possédez une première expérience réussie sur un poste similaire. Ce poste requiert de bonnes capacités de communication, rigueur, autonomie et réactivité.



Formation requise :

Formation BAC+2 à BAC+5 en commerce international



Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique pouvant offrir des perspectives d’évolution, adressez votre CV + lettre de motivation sous référence « Gestionnaire Achat » à Madame Catherine Doury email : doury@metronic.com

Attaché Commercial H/F

Secteur concerné : PARIS / IDF (75 / 77 / 78 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 60).



Votre mission : vous êtes chargé de visiter et de développer notre clientèle en grande distribution GSA/GSB/GSS.



Votre profil : vous avez une expérience commerciale confirmée en grande distribution et aspirez à prendre une région à fort potentiel. Vous avez la capacité de développer le secteur sur de nouveaux marchés. Vous habitez idéalement sur la région concernée et souhaitez vendre un concept linéaire à forte valeur ajoutée.



Votre rémunération sera basée sur un fixe + variable sur objectifs + téléphone + véhicule + frais



Candidature (CV, lettre de motivation, prétentions salariales) par :

Email : dreano@metronic.com ou par courrier : Metronic - M. Guillaume DREANO - Node Park Touraine – 37 310 Tauxigny