Une semaine fraîche avant un week-end estival en Touraine

Le temps sera par ailleurs assez variable jusqu’à mercredi.

On prévoit encore un tout petit peu de pluie ce lundi en Indre-et-Loire. Du coup on est partagé entre deux sentiments : l’agacement de ne pas profiter de l’été comme on le voudrait mais aussi la satisfaction de se dire que ça va peut-être éviter une aggravation de la sécheresse qui touche le département. Bref, après un dimanche bien humide, on va encore se retrouver sous la grisaille ce lundi matin avec des pluies éparses possibles de Château-Renault à Avoine et de Charnay-sur-Lathan au Grand-Pressigny. Cela dit, ça ne devrait pas durer bien longtemps et dès le milieu de matinée, les nuages devraient commencer à laisser un peu de place au Soleil…

Lundi après-midi, le temps sera encore variable avec des éclaircies, des nuages et éventuellement des averses, selon les prévisions de Météo France. Un ciel changeant par excellence, donc, avec des températures carrément fraîches pour la saison. 13° au lever du jour à La-Croix-en-Touraine, 14 à Luynes, 20° attendus à Loches à la mi-journée et un maximum de 23° dans l’après-midi à Tours et Amboise. Tout ça avec du vent jusqu’à 50km/h.

Mardi, si les choses se confirment, l’Indre-et-Loire devrait passer la journée au sec avec des éclaircies. Le vent pourrait souffler en rafales jusqu’à 40km/h, en particulier sur l’est du département. L’après-midi, on ne devrait pas dépasser 24°, 23° même pour la journée de mercredi avec le passage d’une nouvelle perturbation. Cette dernière pourrait de nouveau amener de quoi arroser la Touraine, mais les pluies ne seront pas très intenses.

A partir de jeudi, on peut dire que les choses s’arrangent. Le taux d’humidité va progressivement baisser dans la matinée et l’après-midi on attend des éclaircies avec autour de 23° sur le thermomètre (autour de 15 le matin comme tous les jours cette semaine). Vendredi, il fera à peine plus chaud mais nettement plus beau sur l’ensemble du territoire ligérien, avec plus aucun nuage annoncé dans l’après-midi si les prévisions se confirment.

Samedi, le Soleil réussira enfin à réchauffer l’atmosphère et on prévoit 29° au meilleur de la journée dans la métropole tourangelle et aux alentours… Il faudra en profiter, car l’arrivée d’une perturbation pluvieuse n’est pas à exclure pour dimanche et le début de la semaine suivante…