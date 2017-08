Azay-sur-Cher : un hélicoptère mobilisé pour retrouver de faux gendarmes

Après une arnaque.

Les gendarmes alertent souvent les citoyens que des personnes tentent de se faire passer pour des militaires afin d'arnaquer leurs victimes et notamment commettre des vols... Ce vendredi après-midi, ils ont récidivé sur Facebook suite à la mésaventure d'une personne âgée d'Azay-sur-Cher.

Selon la gendarmerie tourangelle, des voleurs habillés de sorte à laisser penser qu'ils étaient gendarmes ou policiers ont réussi à tromper cette habitante.

Une fois l'alerte donnée, les gendarmes du secteur de Montlouis-sur-Loire sont partis à la recherche des malfrats en mobilisant même un hélicoptère pour tenter de les retrouver. Manifestement, il y aurait de plus en plus d'affaires similaires ces derniers temps en Indre-et-Loire. "Soyez vigilants, prévenez les personnes âgées de votre entourage et ne laissez entrer personne quitte à refuser l'accès à de vrais gendarmes" conseillent même les militaires.