A10 : 16 personnes impliquées dans un accident près de Ste-Maure-de-Touraine

Deux minibus et une voiture se sont percutés.

Les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées, une enquête est ouverte, mais c'est en tous cas un accident très sérieux qui s'est produit sur l'A10 très tôt ce jeudi matin. Deux minibus de 9 places et une voiture qui roulaient en direction du sud et donc de Bordeaux se sont percutés au niveau du kilomètre 256, à 15km au sud de la sortie Ste-Maure-de-Touraine en Indre-et-Loire. Le premier minibus transportait des Sri-Lankais se rendant à Lourdes, le second des Belges en direction du Maroc. La voiture était pilotée par un Néerlandais.

Très vite, d'importants moyens de secours ont été mobilisés. En début de matinée, les pompiers tourangeaux annonçaient une trentaine d'effectifs sur place avec des renforts venus du département voisin de la Vienne. 16 personnes de différentes nationalités et de tous âges sont impliquées dans cette collision (dont des enfants). Selon un bilan communiqué en début d'après-midi par les secours, il y a eu 3 blessés dont un grave (éjecté d'un véhicule). Deux hélicoptères ont été mobilisés ce qui a nécessité la paralysie des voies de l'autoroute situées dans l'autre sens, en direction de Paris. Les victimes ont été dirigées sur le CHU Trousseau de Chambray-lès-Tours, le CHU de Poitiers et l'hôpital de Châtellerault.

Après plus de 4h de perturbations, la circulation est rétablie dans les deux sens sur l'A10. Fini donc la déviation via la nationale entre Ste-Maure et Châtellerault Nord (échangeur N°26) mise en place au lever du jour. Un bouchon de 5km s'était formé en amont de la zone de l'accident à partir du kilomètre 251 en début de matinée.

Photo : Sdis37.