Une "fête secrète" cet été au Clos-Lucé d'Amboise

Une création théâtrale tourangelle autour de Léonard De Vinci.

Ce vendredi 21 juillet, puis les 4 et 11 août, le Clos Lucé d'Amboise s'anime en nocturne le temps de trois soirées théâtrales... Le château, demeure française de Léonard de Vinci invite à "se glisser dans les coulisses des créations

festives" de celui qui a peint La Joconde pour "retrouver l’ambiance des fêtes d’Italie".

En lien avec la compagnie tourangelle Jabberwock, un spectacle baptisé La Fête Secrète a été mis au point par Didier Girauldon. Le pitch : "Leonard né à Vinci est en pleine préparation de cette fameuse fête, celle qui n'a pas été retenue par l'histoire, celle qu'il n'a jamais faite, ou celle qui a été trop secrète. Peut-être est-il mort avant ? Il a 64 ans. Pour l'instant. En tous cas, il ne veut pas répéter les fêtes qui ont fait sa réputation. Il veut trouver autre chose. Au Clos-Lucé. Pour arriver ici, Leonard a traversé les Pyrénées à dos de mulet, avec ses deux assistants, aussi narrateurs, qui répondent aux besoins du Maître et se prêtent à ses envies d'expérimentation."

"Le public est invité à découvrir l’esprit innovant et ingénieux de Léonard de Vinci à travers les secrtets de fabrication «les mieux gardés» du Maître des divertissements de François Ier. Le travail vidéo ponctuera par touches discrètes l’action théâtrale en illustrant les fêtes qui participent de la légende de Léonard de Vinci (texte inédit de Martin Bellemare, avec Constance Larrieu, Philippe Lebas et Carol Cadilhac)."

Les représentations débuteront chaque fois à 21h30 mais dès 19h30 vous pourrez accéder à un marché Renaissance et à des plats d'époque si vous voulez dîner sur place (avec le concours du spécialiste Sieur Sausin). Un "Bal Léonardien" est aussi annoncé : "Guidé par le maître à danser, l’apprenti-danseur s’approprie à son rythme les danses de l’époque de Léonard de Vinci et découvre un large spectre de sonorités et d’instruments..." nous dit-on.

Tarifs : 20 € / adultes, 12 € enfant (7-18 ans), gratuit pour les - de 7 ans





Avec communiqués.