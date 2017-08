A Amboise, La Table de Montebello honore l’Italie

Le restaurant-épicerie a récemment changé de propriétaires.

Il y a bien quelques Ste-Maure derrière la vitrine mais celle-ci est essentiellement composée de fromages aux intitulés italiens, mozzarella et gorgonzola en tête. Non loin de ce premier étal, on trouve le jambon et les autres spécialités charcutières de là-bas. Bref, comme son nom le laisse supposer, La Table de Montebello, située au bout de la Rue Nationale d’Amboise, est un commerce qui regorge de spécialités venues tout droit de la botte. Depuis 3 mois, de nouveaux propriétaires sont aux affaires. On est allé tester le temps d’un déjeuner…

Au calme dans la rue piétonne, on nous installe sur une petite table en terrasse. Il fait très chaud mais on réussit à capter le peu d’ombre qu’il reste. Service accueillant, rapide et souriant : la carte et l’eau fraîche sont déjà là. On regarde les pizzas, faites maison de la pâte aux sauces avec des produits sélectionnés et à partir de 10€ pour les recettes de base. On observe le reste de la carte : aubergines et courgettes farcis, lasagnes, cannellonis… Mais plusieurs d’entre eux ne sont pas disponibles.

La patronne nous explique : « nous faisons les pizzas nous-mêmes (le four est dans la salle du restaurant, ndlr) mais les plats préparés sont réalisés par des cuisiniers italiens et nous les faisons venir ici. » Et l’affluence du week-end du 14 juillet a réduit les stocks. Heureusement, il reste des lombardo. Ces pates roulées avec roquettes, mozzarella di bufala et bresaola sont proposées à 15€. Une fois réchauffées elles arrivent. C’est bon malgré des pates un peu sèches et une quantité limitée pour le prix. Heureusement, la planche de 3 fromages italiens (8€) a permis de bien compléter le repas avec une sélection qui manquait de caractère à notre goût, mais c’est personnel. Les fromages sont donc de bonne qualité et les portions généreuses.

A noter : une carte de vins italiens (des rouges) avec des références à partir de 3€ le verre (voire moins pour le vin de table) et la possibilité de goûter de la bière italienne. Vous pourrez aussi repartir avec les ingrédients de votre repas grâce à l’épicerie…

O.C.