30 hectares brûlés à Nouans-les-Fontaines

Le feu a pris dans un champ.

Alors que les pompiers du sud-est de la France sont particulièrement préoccupés par les feux de forêt, que les soldats du feu de l'Hérault ont lancé une campagne choc contre les mégots de cigarettes jetés à terre et souvent responsables de départs de feu ("ce petit geste qui fait de vous un gros con"), l'Indre-et-Loire n'échappe pas au phénomène des feux d'été.

Avec plus de 35° ce mardi après-midi sur la Touraine, la vigilance était de mise et ça n'a pas loupé : un incendie s'est déclaré en début d'après-midi dans un champ de 45 hectares à Nouans-les-Fontaines, tout près de Montrésor. Les pompiers ont été prévenus à 14h et ils ont rapidement engagé d'importants moyens pour maîtriser les flammes.

Plusieurs lances ont donc été nécessaires pour éteindre l'incendie qui a tout de même eu le temps de ravager 30 hectares de récoltes. Là, ce n'était pas la faute d'un mégot car c'est la moissonneuse batteuse qui a pris feu. Les risques de propagation aux alentours étant importants, il était capital de venir à bout du sinistre au plus vite ce qui a donc été fait assez promptement.

Ce mercredi, les risques devraient être moins élevés avec la baisse des températures et les orages annoncés cette nuit (pour peu que la foudre ne fasse pas de dégâts). Néanmoins, la vigilance reste d'actualité tout l'été.