Plus de 140 000 partages Facebook pour une alliance trouvée à Sorigny

Elle est gravée au nom d'une certaine Stéfanie.

Si parfois on peut perdre foi en l'humanité "quand on entend ce qu'on entend, et quand on voit ce qu'on voit" (selon la formule consacrée), il y a aussi quelques événements d'actualité qui nous rappellent qu'il y a de la solidarité, et sans doute plus qu'on ne le croit...

Au risque d'avoir l'air un peu fleur bleue, on va donc dire tout le bien que l'on pense de cette démarche initiée par un automobiliste passé par l'aire d'autoroute de l'A10 à Sorigny le 12 juillet dernier.

Ce jeune homme s'appelle Antoine. Il a eu besoin d'essence en remontant vers Paris... donc il a fait un arrêt à la pompe. Et là, par terre : une alliance. Le bijou est gravé : y est inscrit le prénom "Stéfanie" et une date, sans doute celle de son mariage. Ce dernier est tout récent : le 7 juillet de cette année.

Alors pour éviter une crise de couple, Antoine a parié sur la force des réseaux sociaux... Il a posté un petit message avec deux photos de l'alliance et espère que les époux se reconnaîtront. Apparemment ce n'est pas encore le cas mais l'appel tourne : 144 000 partages à l'heure où nous écrivons ces lignes, 3 000 de plus en à peine 3h, ce qui est assez exceptionnel. C'est plus que toute la population de la ville de Tours. Alors on ignore quelle était la destination de la personne portant l'alliance au moment où elle a aussi eu besoin d'essence mais elle sait désormais où trouver son précieux bien...