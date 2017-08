Une semaine assez mitigée en Indre-et-Loire

Ça va bien commencer avant de se dégrader.

Ce lundi matin le ciel s’annonce bien dégagé sur l’ensemble de l’Indre-et-Loire. Dès le réveil on atteindra 19° à Amboise et Langeais, 20° à Ste-Maure-de-Touraine. Dans la matinée, le Soleil continuera de faire grimper le thermomètre avec 26° prévus à Loches sous un beau ciel bleu. Dans l’après-midi, toujours pas le moindre nuage en vue et on dépassera les 30° partout dans le département avec jusqu’à 32° à Tours, 33 pour Richelieu eu Descartes dans le sud du département. En soirée, tablez encore sur près de 25° et il fera toujours aussi beau. Bref, journée idéale pour piscine, barbecue et verres en terrasse. Attention tout de même : l’indice UV sera élevé, protégez-vous bien du Soleil si vous vous exposez.

Mardi, il fera encore plus chaud avec 35° l’après-midi à Tours et à Neuillé-Pont-Pierre, autour de 36 dans le Lochois. Le Soleil sera une fois de plus très généreux avec une matinée sans aucun nuage mais un ciel un peu plus encombré dans l’après-midi. Le soir, les premiers signes de la dégradation risquent de se faire sentir avec un ciel sûrement assez couvert et du vent attendu sur l’extrême ouest du département…

Mercredi, les choses vont se gâter pour de bon selon les prévisions de Météo France : on se réveillera sous la grisaille avec parfois quelques pluies, des orages pourraient éclater dès le milieu de matinée et dans l’après-midi. On perdra entre 5 et 8° par rapport à la veille avec autour de 27-28° au meilleur de la journée. Dans la soirée, le tonnerre aura sûrement cessé mais le temps restera assez maussade avec d’éventuelles petites pluies.

Jeudi, le temps s’annonce variable avec une alternance de nuages, d’éclaircies et peut-être de petites averses. Il fera nettement plus frais, c’est-à-dire moins de 25° dans l’après-midi avec un tout petit vent. Vendredi, les températures resteront stables, et on ne prévoit pas de pluie. Seulement un ciel partagé entre nuages et éclaircies. En revanche la journée de samedi pourrait être un peu plus humide…