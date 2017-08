Grand défilé de radeaux rigolos pour Jour de Cher

Et beaucoup de monde pour les voir passer sur les berges.

Il y avait parfois un petit air de Tour de France ce samedi après-midi sur les bords du Cher entre Civray-de-Touraine et Bléré. Remplacez le goudron par de l'eau, les vélos par des radeaux et la caravane publicitaire par un pirate crieur public et vous obtiendrez le grand défilé de la deuxième édition de Jour de Cher. Le festival fluvial a permis à toutes les communes de la région de Bléré et Chenonceaux de s'animer et de se tourner plus que jamais vers leur rivière le temps d'une journée, en accueillant en prime des milliers de spectateurs curieux.

On parlait du Tour de France... Un radeau rendait hommage à la Grande Boucle avec ses marins juchés sur leur vélo. Il y avait aussi les Vikings, une petite maison, une vache... et les pompiers, bien décidés à arroser tout le monde avec l'eau du Cher. Chaque commune était représentée (Francueil, St-Georges-sur-Cher...).

Dans une ambiance de franche camaraderie, tout ce petit monde a pris le temps de descendre la rivière au fil du courant, de passer les écluses tranquillement, avant de terminer la journée au bas du pont de Bléré. Une réussite en termes d'affluence et d'ambiance, sous un Soleil très généreux. Parfois il fallait quitter l'eau des yeux et lever la tête pour guetter les avions qui survolaient le paysage... Une animation parmi d'autres (spectacles, marché gourmand, grand repas sur le pont de Bléré, feu d'artifice, balades en bateau, canoé, ski nautique, ULM...). Voici quelques images de cette journée...