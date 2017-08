Ils ont tenté le jet d’aiguilles de barrage à Jour de Cher

Un « championnat du monde » était organisé ce samedi à Bléré.

L’épreuve avait beaucoup plu en 2016 alors elle était de retour cette année. Pour la deuxième édition du chouette festival fluvial Jour de Cher, un championnat du monde de lancer d’aiguilles de barrage était organisé au pied du pont de Bléré ce samedi en fin d’après-midi.

Que l’on soit bien d’accord : il ne s’agit pas de petites aiguilles à tricoter mais de gros morceaux de bois bien lourds qu’il faut tenter d’envoyer le plus loin possible. Et ça vole beaucoup moins bien qu’un javelot, ce qui n’empêche pas les organisateurs de l’événement d’imaginer que ce sport devienne olympique si jamais Paris organise les JO en 2024 (c’est si beau de rêver).

Une fois la piste tracée dans l’herbe, les candidats pouvaient donc s’élancer devant un public nombreux et avec des arbitres survoltés (tout ça c'est l'oeuvre de la Cie D). Un concours était organisé pour les hommes, un pour les femmes et un troisième pour les familles. Les meilleurs ont réussi à faire atterrir leur projectile à plus de 17m, bien mieux que ce qui avait été réalisé pour la première édition de l’événement. D’autres ont réalisé 4 lancers en 20 secondes. Mais il faut dire que ces 12 derniers mois, certains se sont entraînés. Les équipages des bateaux qui ont défilé sur le Cher toute la journée avaient même des aiguilles décorées.

L’ensemble donnait une compétition drôle et spectaculaire dont voici quelques images (et oui, certains concurrents ont eu le droit à un massage avant de jouer)…