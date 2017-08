Sécheresse en Touraine : des mesures levées, d'autres renforcées

Découvrez la carte des restrictions d'eau en Indre-et-Loire.

Ce week-end du 14 juillet s'annonce sec et ensoleillé, ce qui ne va pas arranger la situation en terme de sécheresse en Indre-et-Loire. Vous nous direz : "oui, mais il a plu ces derniers jours !" Certes, mais pas assez. Selon la préfecture ça a arrangé la situation de certains cours d'eau dont le niveau est remonté mais dans pas mal d'autres endroits, il a baissé franchissant les cotes d'alerte voire la limite fatidique nécessitant des mesures d'interdictions d'usages de l'eau. Les services de l'Etat viennent donc de mettre à jour leurs consignes sur différents cours d'eau, en voici le détail (carte ci-dessous) :

COURS D’EAU RESTREINTS

Le franchissement du débit d'alerte sur la Veude, le Brignon et l'Indrois implique l’activation de mesures de restriction des usages de l’eau sur ces bassins versants, ainsi que sur 2 autres bassins dont le régime hydrologique d’étiage est similaire à celui de la Veude : le Négron et la Veude de Ponçay.

Les prélèvements d'eau directs ou indirects sont restreints dans les cours d'eau suivants ainsi que dans leur nappe d'accompagnement (couloir de 200 m de part et d'autre du cours d'eau) :

- la Veude et ses afluents,

- le Négron et ses affluents,

- la Veude de Ponçay et ses affluents,

- le Brignon et ses affluents,

- l'Indrois et ses affluents à l'exception de l'Olivet, de la Tourmente et du ruisseau de

Roche,

Mesures :

- arrosage des pelouses : interdiction de 10h00 à 20h00

- lavage des véhicules au domicile : interdiction

- arrosage individuel des potagers (production végétale réservée à la consommation familiale) : autorisé

COURS D’EAU INTERDITS

Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans les cours d’eau suivants ainsi que dans leur nappe d'accompagnement (couloir de 200 m de part et d'autre du cours d'eau) sont interdits ou restreints :

- le ruisseau de Roche et ses affluents,

- le ruisseau de Boutineau et ses affluents,

- le ruisseau de la Coulée et ses affluents,

- le ruisseau des Vallées et ses affluents,

- le ruisseau d'Aubigny et ses affluents,

- le Vieux Cher et ses affluents,

- le ruisseau de Parçay et ses affluents,

- le ruisseau de Rochettes et ses affluents,

- le ruisseau de Sennevières et ses affluents,

- le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents,

- la Roumer et ses affluents,



Mesures :

- arrosage des pelouses : interdiction

- lavage des véhicules au domicile : interdiction

- arrosage individuel des potagers (production végétale réservée à la consommation familiale) : autorisé

Toute manœuvre d’ouvrage situé sur les cours d’eau, ainsi que sur les canaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent et susceptible d’influencer leur débit (vannage, barrage…), est interdite sauf exceptions définies dans l’arrêté de limitation ou d’interdiction des usages de l’eau.

Par ailleurs, la préfecture indique que des contrôles pourront avoir lieu afin de vérifier que les dispositions de l’arrêté sont respectées. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non respect des mesures.