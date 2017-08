La mairie de Bléré se réorganise

Après la démission du maire Daniel Labaronne.

Les habitants de Bléré vont devoir bien retenir son nom : Lionel Chanteloup est leur nouveau maire depuis ce mardi 11 juillet. Jusqu'alors premier adjont de la commune, il a été élu par le conseil municipal suite au départ de Daniel Labaronne, qui ne pouvait pas cumuler son mandat avec celui de député La République En Marche. Daniel Labaronne reste cependant conseiller municipal. Il a aussi indiqué qu'il installerait sa permanence de député dans sa commune.

En attendant, les postes d'adjoints ont été redistribués :

· Mme Gisèle PAPIN 1ère Adjointe en charge de la culture, de la vie associative et des comités de quartier.

· M. Jean-Pierre BOUVIER 2e Adjoint en charge de l’enfance, de la jeunesse et des affaires scolaires.

· Mme Nicole DALAUDIER 3e Adjointe en charge des affaires sociales et des logements

· M. Fabien NEBEL 4e Adjoint en charge de l’urbanisme et de la gestion du patrimoine.

· Mme Marie-Laure ROY 5e Adjointe en charge du mobilier urbain, des chemins pédestres et du camping municipal.

· Mme Catherine BONNELIE 6e Adjointe en charge du fleurissement et embellissement de la ville.

· M. Jean-Claude OMONT 7e Adjoint en charge de l’eau et de l’assainissement.

· M. Patrick GOETGHELUCK Conseiller municipal délégué au patrimoine.

· M. Lionel BRUNO Conseiller municipal délégué au cadre de vie et à la mobilité.

Photo : Mairie de Bléré.