Bac : les Tourangeaux champions de la région

L'Indre-et-Loire affiche le meilleur taux de réussite.

Les années se suivent et se ressemblent en ce qui concerne le bac dans la région Centre-Val de Loire et en Touraine. Comme l'an dernier, 89% des candidats ont obtenu leur diplôme à l'issue des épreuves de cette session 2017 et même 90,6% en Indre-et-Loire, c'est le meilleur taux de réussite des 6 départements, l'Eure-et-Loir étant en deuxième position avec 89,3%.

Dans le détail, 5 583 candidats ont eu plus de 10 en Touraine, dont 3 089 en filières générales (L, S, ES) soit un taux de réussite de 91,7%. 86,1% des élèves de bac pro terminent l'année scolaire sur un succès soit 1 345 admis. En bac technologique, carton des candidats : 93,5% de réussite, record absolu dans la région. A noter que tous ces chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale.

A retenir aussi, les mentions : 861 Assez Bien au bac général, 587 Bien et 474 Très Bien. En bac techno, 401 Assez Bien, 170 Bien et 33 Très Bien. Pour le bac pro, 492 Tourangeaux ont eu Assez Bien (au moins 12 de moyenne), 229 peuvent se féliciter d'avoir 14 de moyenne et donc Bien. Enfin, 333 candidats ont plus de 16 et donc mention Très Bien, soit un total de 840 mentions Très Bien dans le département, bien plus que le Loiret.