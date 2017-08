After Terres du Son (1/4) : les grands moments sur scène

Petit Biscuit, Imany, Synapson, Camille...

De retour d'un week-end au festival Terres du Son de Monts, Info-Tours.fr vous propose toute cette semaine des reportages en images sur le festival qui a rassemblé près de 40 000 personnes en trois jours au Domaine de Candé.

Pour commencer, on s'attarde sur les concerts des grandes scènes qui ont vu passer Synapson vendredi pour un live particulièrement dansant et rempli de guests (coucou Beat Assaillant). De bons souvenirs aussi avec FKJ puis Camille samedi en milieu d'après-midii... Dans une superbe tenue de scène, la chanteuse a proposé un concert pique et souvent inattendu, avec les titres de son dernier album Oui ou des tubes comme Ta douleur. Sensible à la chaleur (elle a emprunté des chaussures dans le public avant de se couvrir la tête), Camille a aussi voulu un concert très participatif faisant par exemple monter deux spectateurs sur scène pour une danse à laquelle participaient deux membres de son équipe.

Des bons souvenirs, on en a aussi avec Imany... La chanteuse venue dimanche a réussi à dompter la pluie et à faire chanter en choeur des milliers de personnes pendant de longues minutes. Seul regret : que les nombreuses reprises aient empêché de profiter encore plus de son répertoire pourtant superbe.

Plus tôt, Popa Chubby a déployé tout son charisme sur la scène Ginkgo avec son rock-blues sans complexes et diablement efficace. On n'a pas mis longtemps avant de danser tant le bonhomme imprime le rythme.

Ceux qui gèrent aussi, ce sont Un Air Deux Familles, toujours à Ginkgo, pour des chansons festives et engagées. Puis les DJs ont pris le pouvoir une fois la nuit tombée avec d'abord le jeune Petit Biscuit, pas majeur et déjà solide sur scène, aidé par un show vidéo qui accompagnait ses "tracks". Dans la prairie, une foule très jeune et charmée a assuré l'ambiance pendant plus d'une heure avant de recommencer quelques mètres plus loin pendant le set de Mome, un garçon adorable, drôle et capable d'envolées musicales remarquables.

Voici les images...

FKJ et Synapson par Delphine NIVELET :

Camille par Delphine NIVELET et Olivier COLLET :

Poppa Chubby par Delphine NIVELET :

Imany par Delphine NIVELET :

Un Air Deux Familles par Delphine NIVELET :

Petit Biscuit et ses fans par Morgan MORVAN :

Mome par Delphine NIVELET et Morgan MORVAN :