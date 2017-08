Toute la beauté de Morcheeba à Terres du Son

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Vendredi après-midi, quelque part dans les coulisses de Terres du Son, on croise une femme qui marche vers les scènes. Elle est seule, habillée tout de noir et on ne saisit pas tout de suite que c'est Morcheeba qui déambule tranquillement sur le Domaine de Candé. Alors que le Soleil tape si fort, elle reste souvent derrière ses grosses lunettes noires (y compris pendant la conférence de presse), mais même sans voir ses yeux on sent toute la puissance qui se dégage d'elle, cette émotion qu'elle renvoie ensuite sur scène.

Morcheeba, une voix, un guitariste, un groupe désormais historique aux chansons faites pour passer des messages... Un beau moment à revivre en images ci-dessous...

Delphine NIVELET