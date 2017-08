Terres du Son : Nesseria, Gogol Bordello et Faada Freddy

Les images de leurs concerts samedi soir.

12 000 personnes étaient présentes sur Terres du Son ce samedi soir. Et si l’ambiance a bien décollé avec Camille dans l’après-midi (les photos bientôt), elle a atteint un premier sommet à l’heure de l’apéro avec un Faada Freddy en feu, le genre de chanteur à te faire bouger instantanément. Plus tard, Gogol Bordello et Nesseria ont aussi eu un beau capital sympathie auprès des festivaliers de Candé... Morgan MORVAN vous a rapporté les images...