Imany enchante Terres du Son

Les photos d’Info-Tours.fr.

C’est la deuxième fois qu’Imany vient à Terres du Son. Après avoir défendu son premier album « sous 1m de boue » en 2012, la chanteuse de 38 ans revient avec ses nouveaux titres en 2017, et cette fois encore le ciel menace. Mais pendant son concert, le ciel s’est finalement calmé. Comme si lui ausis était attentif à ce qu’elle avait à dire...



Avec sa voix chaleureuse et son immense générosité, Imany a donc conquis facilement un public en k-way qui a chanté sans discontinuer pendant ses longues reprises (superbe moment sur les Fugees !) ou sa version XXXL de « Clap Your Hands » pour conclure ce moment musical hors pair. Un des grands moments de ce Terres du Son !



Le petit plus : alors que Terres du Son est un festival engagé pour le développement durable, Imany est elle-même sensible à la mode écoresponsable. Depuis deux ans, elle travaille avec une marque et a créé une chaussure en matériaux durables et fabriquée en Europe.



Voici les images de son concert par Morgan MORVAN...