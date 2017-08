Terres du Son (et ses bars) prêts pour trois jours de festival

La photo du jour d'info-Tours.fr.

Avec un beau Soleil et plus de 30° au thermomètre ce vendredi après-midi, Terres du Son commence chaudement. D’où cette montagne de verres prêts à se remplir pour hydrater les 40 000 personnes (ou plus) qui devraient passer par Monts dans les 72 prochaines heures.



La 13ème édition du festival qui se déroule au Domaine de Candé nous promet clairement un week-end rythmé avec plus de 50 concerts rien que sur les 4 scènes de la prairie (l’espace payant), + la grosse centaine de rendez-vous du village gratuit (détails de la prog’ sur le site et l’appli mobile du festival ou dans La Gazette distribuée en arrivant sur le site).



Entre Imany, Petit Biscuit, Gojira, Naive New Beaters ou encore Kate Tempest, il y en aura pour tous les styles. A Info-Tours.fr on se prépare à vous faire vivre l’événement jusqu’à dimanche avec les photos des lives et des festivaliers, des rencontres insolites et nos bons plans.