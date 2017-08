Plus de 500 excès de vitesse détectés en 7 jours en Touraine

Et 47 retraits de permis.

Attention ce vendredi et ce samedi ce sera très chargé sur les routes tourangelles et notamment l'A10 : Bison Futé voit orange ce 7 juillet et rouge pour le 8, dans le sens des départs en vacances, donc vers le sud. Vers Paris ce sera vert. On prévoit aussi un trafic dense vers l'ouest sur l'A85. Evitez de circuler entre 16h et 20h ce vendredi et de 7h à 16h samedi entre Tours et Poitiers.

Comme le veut la tradition, les contrôles des forces de l'ordre seront "renforcés" en cette période d'affluence. Mais ces derniers jours ils ont déjà été intenses permettant d'intercepter 632 conducteurs en infraction sur les routes tourangelles du 29 juin au 5 juillet, dont 524 qui roulaient trop vite. La plupart ont été pris dans l'agglomération tourangelle, par la police.

47 permis de conduire ont été retirés aux contrevenants, dont 6 pour une vitesse vraiment trop excessive, 17 pour consommation d'alcool et 24 en raison d'une détection de produits stupéfiants.