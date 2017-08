Bac : 840 mentions Très Bien en Indre-et-Loire

Le nombre d'élèves admis du 1er coup est néanmoins en baisse.

Ce mercredi 5 juillet, plus de 5 000 Tourangeaux ont obtenu leur bac du 1er coup. Ca réprésente 82,5% des inscrits. C'est le meilleur taux de réussite régional mais il est en baisse sur un an, 83,5% des candidats avaient eu la moyenne à l'issue des épreuves de 2016. La Touraine est ainsi talonnée par le Loir-et-Cher mais peut tout de même se féliciter d'un taux de réussite supérieur de 4 points à la moyenne régionale.

Dans le détail, 82,5% des candidats en filière générale ont été reçus, 79,9% pour ceux qui passaient un bac pro et tout de même 85,8% en bac technologique, de très loin un record régional (82,3% en Loir-et-Cher, deuxième).

A retenir aussi, les mentions : 861 Assez Bien au bac général, 587 Bien et 474 Très Bien. En bac techno, 401 Assez Bien, 170 Bien et 33 Très Bien. Pour le bac pro, 492 Tourangeaux ont eu Assez Bien (au moins 12 de moyenne), 229 peuvent se féliciter d'avoir 14 de moyenne et donc Bien. Enfin, 333 candidats ont plus de 16 et donc mention Très Bien, soit un total de 840 mentions Très Bien dans le département, bien plus que le Loiret.

Désormais, place aux rattrapages jusqu'à ce vendredi. Ce n'est qu'après ces épreuves que l'on connaîtra les résultats définitifs du bac 2017 en Indre-et-Loire.