Semaine chaude et mitigée en Indre-et-Loire

Le temps sera parfois instable.

Après un week-end bien gris, humide et assez frais pour la saison, les températures vont remonter dès ce lundi en Indre-et-Loire.

La semaine va commencer sous un ciel gris mais normalement celui-ci devrait se dégager dans le courant de la journée pour laisser place à des éclaircies de plus en plus fréquentes. On atteindra rapidement les 20° en matinée et 25° à Tours dans l'après-midi, 26 pour Langeais et Bourgueil. La soirée sera claire et agréable avec une vingtaine de degrés à Amboise et Luzillé.

Mardi, on va profiter de belles heures ensoleillées dès le matin avec un thermomètre en nette hausse : il fera jusqu'à 28° à Neuillé-Pont-Pierre, Château-Renault et Tours mais des nuages parcoureront encore le ciel du département.

Mercredi s'annonce très clairement comme la plus belle et la plus chaude journée de la semaine avec un ciel qui devrait être parfaitement bleu du matin au soir selon les prévisions de Météo France. 31° sont attendus à Montrésor, 33 à Loches et à Tours. On attend un peu de vent sur l'ouest de la Touraine et, attention, un indice UV élevé (8/10) nécessitant une grande prudence si vous vous exposez au soleil.

Si les choses se confirment, ça devrait se dégrader jeudi dans le ciel d'Indre-et-Loire avec le retour de la pluie dès le matin. Une perturbation assez active suivie par un ciel de traîne avec averses possiblement orageuses et éclaircies en alternance dans l'après-midi. Les températures resteront élevées avec 29° pour Ballan-Miré.

Enfin pour le week-end, actuellement on nous annonce un ciel assez variable de vendredi à dimanche avec une alternance de nuages, d'éclaircies et éventuellement des averses. Les températures seront de saison : entre 25 et 29°.